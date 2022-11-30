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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريستيان بوليسيتش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة أمريكا وإيران بكأس العالم 2022

اللاعب الأمريكي كريستيان
اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش

 توج اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب إيران في كأس العالم 2022.
وحقق منتخب أمريكا فوزا صعبا وثمينا عل نظيره الإيراني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على استاد الثمامة في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية نهائيات كأس العالم "قطر2022".
وجاء تتويج بوليسيتش بجائزة الأفضل في المباراة بعد تسجيله الهدف الوحيد في المباراة ليقود منتخب أمريكا لتحقيق الفوز على إيران والتأهل لدور الـ16.
وارتفع رصيد أمريكا إلى 5 نقاط في المركز الثاني لتتأهل لدور الـ6 وتواجه المنتخب الهولندي، بينما ودع المنتخب الإيراني المونديال بعد أن تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثالث بالمجموعة.

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