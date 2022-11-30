طاقم تحكيم نسائي يدخل تاريخ المونديال في مباراة ألمانيا وكوستاريكا غدًا

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إدارة مباراة ألمانيا وكوستاريكا، والتي ستجمع بينهما غداً، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، إلى الحكمة ستيفاني فرابارت.

ويعاونها البرازيلية نيوزا باك كمساعد أول، والمكسيكية كارين دياز كمساعد ثاني لها في المباراة، ليصبح أول طاقم تحكيم نسائي يدير مباراة كرة قدم للرجال في المونديال.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، 36 حكماً لإدارة مباريات كأس العالم 2022 بقطر، والذي جاء ضمنهم كلا من الفرنسية فرابارت والرواندية سليمة موكانسانجا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا.

يذكر أن الفرنسية فرابارت قد ظهرت في مباراة منتخب بولندا أمام المكسيك في الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الحالية كحكم رابع.