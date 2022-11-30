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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: الإعداد لطرح أراضي سكنية صغيرة للأفراد بالمدن الجديدة خلال ديسمبر المقبل

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

 

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تستعد حالياً، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح متنوع للأراضي السكنية الصغيرة للأفراد، بالمدن الجديدة، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الطرح سيكون من خلال محورين، أولهما، إطلاق خدمة الحجز الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة بجميع مستوياتها في كل المدن الجديدة (إسكان أكثر تميزاً ــ إسكان متميز ــ إسكان متوسط)، من خلال الطرح على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة.

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وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن المحور الثاني، يشمل طرحا تكميليا لقطع أراضٍ سكنية صغيرة (إسكان أكثر تميزا ــ إسكان متميز - إسكان متوسط) بمدن الصعيد، بإجمالي عدد (١٩٨٦٦) قطعة أرض على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، على أن تكون الأولوية للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز قطعة أرض سكنية لهم بالطرح السابق، شريطة عدم سحب جدية الحجز، وكذا طرح مرحلة جديدة بعد الطرح التكميلي.

وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون العقارية والتجارية، أن إجراءات الطرح بالنسبة للمحور الأول، الخاص بالحجز الفورى لقطع الأراضى السكنية الصغيرة الشاغرة بجميع مستوياتها فى مختلف المدن الجديدة، ستتم على عدة خطوات، ومنها ما يلى: سيتم طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، متضمناً البيانات التفصيلية للقطع المطروحة، وكراسة الطرح، وستقوم الهيئة بتلقي طلبات الحجز بدءاً من تاريخ طرح القطع، ولمدة شهرين، على أن يتضمن الطلب رقم قطعة الأرض، وتوصيفها، وفقا للنماذج المرفقة بكراسة الشروط، وعملة السداد في حالة (قطع الأراضى الأكثر تميزا - نسبة الاستكمال خلال شهر لقطع الأراضى المتوسطة والمميزة)، مع إرفاق (إيصال سداد بقيمة جدية الحجز لقطعة الأرض موضوع الطلب والمحددة ببيان الطرح، مضافاً إليه مصاريف دراسة الطلب)، على أن تكون الأولوية للسداد بالدولار الأمريكى تحويلا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور ٦٠ يوماً على إيداعه بالبنك بالنسبة لقطع الأراضى الأكثر تميزا، وأعلى نسبة استكمال فيما يخص قطع الأراضي (المتوسطة - المميزة)، وفى حالة التساوى يتم الاحتكام للقرعة بين المتقدمين.
 

وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية عاصم الجزار أراضي سكنية المدن الجديدة الدكتور عاصم الجزار

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