ناس أسلمت بسبب صوته|سر إطلاق لقب «كروان السماء» على الشيخ عبدالباسط عبدالصمد

قال طارق عبد الباسط، نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد ، إن والده أُطلقت عليه أسماءً كثيرة، منها صوت مكة، وكروان السماء، وصوت من السماء، والأسطورة، وذلك خلال رحلته مع تلاوة القرآن الكريم.

وأضاف نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” ، أن والده تعلق بتلاوة القرآن الكريم منذ الصغر، ودرس فى الأزهر الشريف، وكان يحرص على الذهاب سيرا على الأقدام 5 كيلو مترات للاستماع لتلاوة الشيخ محمد رفعت، وعند عودته يتلو القرآن حتى يصل إلى منزله.

وأشار إلى أن والده الراحل تمتع بحنجرة ذهبية فى تلاوة القرآن الكريم، ويمتلك طريقة خاصة وفريدة لاقت إقبالا كبيرا من رواده ومحبيه.

ولفت إلى أنهم يمتلكون مكتبة فى المنزل تضم جميع تسجيلات ومقتنيات والده خلال رحلته فى تلاوة القرآن الكريم، وحصل على تكريمات عدة من الدول العربية، وكان أول مقرئ يسافر جنوب أفريقيا عام 1966، واستقبلوه بحفاوة بسيارات مكشوفة وساروا خلف سيارته لمدة ساعة ونصف الساعة، وعقب: “في ناس أسلمت بعد سماع صوته”.