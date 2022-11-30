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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تكشف على 2000 حالة خلال قافلة طبية بقرية معصرة حجاج

قافلة طبية
قافلة طبية

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية والعلاجية في القرى النائية والمحرومة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية المجانية ، وتفعيل دور المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في تقديم الدعم الخدمي المجتمعي للقرى الأكثر احتياجا.

 

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وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة للكشف المجانى على المواطنين خلال القافلة الطبية التى تم تنفيذها بقرية معصرة حجاج التابعة لمركز بني مزار خلال يومي 28 و 29 من نوفمبر الجارى ، وذلك ضمن المحور الصحي للمبادرة الرئاسية.

أشار الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة ان فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 2003 حالة مترددة وصرف الادوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

ومن جانبه ، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة ان  القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على عدد 404 حالة جراحة، 507  حالة أطفال ، عدد 287 باطنة ،عدد 117 قلب ، عدد 100 نساء ، عدد 105 اسنان ،عدد 222 جلدية ، عدد 184 انف واذن ،  و عدد 77 تنظيم أسرة ، الى جانب إجراء عدد 239  تحاليل مختلفة و 16 حالة موجات صوتية و 9 حالات  اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 150 مترددا ، وتم إجراء خلع اسنان لعدد 13 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 48 حالة لاستكمال العلاج ،بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 154 مترددا وذلك من خلال 12 عيادة متنقلة .

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