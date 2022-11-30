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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع التشغيل التجريبي لكوبري ملوي.. ويتفقد الموقع المقترح لمجمع المواقف

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد التشغيل التجريبي لكوبري ملوي

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال التشغيل التجريبي لكوبري ملوي أعلى ترعة الإبراهيمية، عبورًا بمزلقان السكة الحديد، والذي تم تنفيذه بطول 2 كم على 5 محاور تربط شرق ملوي بغربها بشمالها.

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رافق المحافظ، اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، والمهندس أحمد عاطف، مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير.

وقال المحافظ، إن إنشاء الكوبري يأتي تيسيرًا على المواطنين للانتقال بين شرق وغرب المدينة، وتخفيفاً لمشكلة الازدحام والتكدس، وتحقيق السيولة المرورية، مؤكدًا أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بالاستجابة لعدد من الملاحظات والاقتراحات للمواطنين علي عملية التشغيل التجريبي، وخاصة تحديد أماكن مقترحة لاتجاهات السيارات للتحرك شمالا في اتجاه مركز المنيا، وكلف المحافظ، مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير بسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة لإنهاء مطالب المواطنين والتيسير عليهم.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة المنطقة المقترحة بجوار السكة الحديد لتنفيذ مجمع مواقف سيارات لمركز ومدينة ملوي، وكذلك أعمال جسات الأرض لإنشاء كوبري مشاه لخدمة أهالي الملكية البحرية.

حيث وجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من استكمال التنسيقات اللازمة، للبدء في تنفيذ المشروعات لخدمة مواطني مركز ومدينة ملوي.

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