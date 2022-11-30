ابنة الراحل ماهر سليم تحضر ندوة تكريمه في مهرجان شرم الشيخ للمسرح

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي ندوة للاحتفاء بمكرم حفل الختام الفنان الراحل ماهر سليم وحضرت الندوة ابنته اسماء ماهر سليم ومجموعة من المسرحيين ومنهم المخرج الكبير خالد جلال والنجم ميدو عادل والناقد الدكتور محمد زعيمة والفنان خالد الذهبي .

استهل افتتاحية الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر الذي أعرب عن سعادته موضحا أن الفنان ماهر سليم أحد الشخصيات المهمة والمؤثرة على المستويان الإنساني والفني مشيرا إلي أن الفنان ماهر سليم حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام ١٩٨٤ م ودبلومة الدراسات العليا عام ١٩٩٠م وكان من أشهر الشخصيات التي قدمها وتربت عليها الأجيال شخصية " زيكا" وهو من نجوم الافلام المدبلجه وافلام الكارتون وقدم افلام مع كبار المخرجين فى السينما المصرية ومنهم المخرجان يوسف شاهين وخالد يوسف .

ومن أشهر أفلامه " سمك لبن تمر هندي " ، " حين ميسرة " ، " دكان شحاته " ، " المهاجر " ، " المصير " ومن اشهر المسلسلات التي قدمها مسلسل " هوانم جاردن سيتي " ، " حلم الجنوبي "، " ارابيسك " وقد شغل عدة مناصب ومنها عضو اللجنة العليا للمسرح ، رئيس البيت الفني للمسرح عام ٢٠١٣م ، كما شغل منصب مدير عام مسرح الطليعة والعديد من المناصب الاخري .

وتحدث المخرج مازن الغرباوي عن فضل الفنان ماهر سليم على الكثير من المسرحيين فقد كان له أيادي بيضاء علي الكثير من المسرحيين الشباب ويعد بمثابة الاب لهم قدم الكثير لهم وكان يحرص على دعمهم ومساندتهم معربا عن سعادته وفخره باختيار كمكرم بدرع سميحة أيوب التقديرى.

ثم بدأت ابنته الفنانة اسماء ماهر سليم بالحديث عن والدها الفنان ماهر سليم والتي وجهت الشكر لإدارة المهرجان والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي والدكتورة انجي البستاوي مدير عام المهرجان معربة عن سعادتها بتكريم والدها الفنان ماهر سليم وأنه بمجرد تذكر الجميع اسم والدها وأعماله ودوره في الساحة المسرحية والفنية ترى أن ذلك بمثابة تكريم له وتحدثت عن بداياتها في المسرح حيث ان والدها كان يصطحبها معه فى بروفات العروض المسرحية وكانت منذ صغرها تعمل بالدوبلاج ولم يكن للفنان القدير ماهر سليم لديه رغبة فى أن تدخل ابنته عالم التمثيل وكانت المفاجأة عندما التحقت بالمعهد وكانت من أوائل الورشة الإبداعية التي تقام للطلبة الذين يرغبون في الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وعندما التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية الفرقة الأولي نجحت بتقدير جيدا جدا

وعندما بدأت فى تصور أولي أعمالها مع المخرج عادل أديب " نقل عام " كان قد توفي الفنان ماهر سليم معربة عن حزنها الشديد فى أنه لم يشاركها فرحة العمل الأول لها وكانت تتمني أن يقدم لها الدعم والنصائح الهامة

كما تحدثت عن أقرب الأعمال إلي قلبها والتي قدمها فى مشوار حياته المسرحي والفني ومنها دوره في مسرحية " هاملت " ودور حفار القبور ومسلسل " لما كنا صغيرين " ، وافلامه مع المخرج الراحل يوسف شاهين مشيره إلي حرصها على ذكر اسمها الثلاثي فى اى تتر عمل فني تقديرا واحتراما لوالدها .

اختتمت الندوة بشكر الفنان اسماء ماهر سليم لإدارة المهرجان والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي والدكتورة انجي البستاوي مدير عام المهرجان ثم قدمت بعض المداخلات ومنها مداخلة المخرج الكبير خالد جلال والذي وصف الفنان ماهر سليم بأنه من أعظم الفنان هو والفنان حسن العدل وقدرة المخرج الراحل يوسف شاهين على توظيفهم بشكل جيد فى أفلامه واصفا الفنان الراحل بأنه شخص متعاون ومساعد في أصعب اللحظات والمواقف .

فيما وصف الفنان والنجم محمد عادل الفنان ماهر سليم بأنه اب وأشار إلي دوره معه عندما قدم مسرحية "الحبل" للمخرج باسم قناوي بمسرح الطليعة وكان آنذاك مدير للمسرح وهو أول من أخبره بحصوله علي جائزة أفضل ممثل في المهرجان القومي للمسرح في دورته عام ٢٠١٣ م .

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح