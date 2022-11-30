عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

عودة 100 مسافر من مطار القاهرة .. التفاصيل الكاملة لأزمة باركود المعتمرين

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية حية عن إثارة باركود العمرة أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية، بعد واقعة عودة 100 معتمر من مطار القاهرة الدولي بسبب عدم حصولهم على "الكود" الخاص برحلات العمرة من البوابة المصرية للحج والعمرة.

شاهد الفيديو:

وأعلنت وزارة السياحة منذ فترة عن أن باركود العمرة مدة صلاحيته أسبوع واحد فقط، وعلى المعتمر عقب استخراجه السفر مباشرة، مبينة أن هناك أكثر 100 شخص تم إعادتهم قبل سفرهم على الطيران السعودي، بسبب أن الجهات المختصة طلبت منهم الباركود الشخصي ولم يكن معهم.

ودشنت الحكومة بوابة خاصة لـ"باركود العمرة" تحمل اسم "البوابة المصرية للعمرة"، وذلك كان ابتداء من العام الحالي، ويعد "باركود" بوابة العمرة المصرية، هو الدليل الفصل بين البرامج المؤكدة والصادرة من شركات السياحة التي وثقت عقودها بوزارة السياحة والآثار للعمل بموسم العمرة.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

بائعة البخور .. قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة

ألقاها عارية بصندوق قمامة.. سيدة الجيزة قتلها عشيقها وهي في أحضانه بالمخزن|ما القصة؟

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

موضوعات متعلقة

تحذير هام من الأمم المتحدة.. هل أصبح الإيدز وباء عالميا؟

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. والأونصة تسجل 1749 دولاراً

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم .. ٤ مواجهات حاسمة

مناطق سقوط الأمطار .. أجواء خريفية وتراجع في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

انتحار فني ووقاحة.. ماجدة خيرالله تعلق على إعادة تقديم سيدتي الجميلة بموسم الرياض

زلزال 5.8 ريختر يضرب إيران

الرئيس يفتتحها غدا| كل ما يخص المرحلة الأولى من مشروع المنصورة الجديدة

لقاء استخباراتي رفيع .. روسيا تكشف تفاصيل اجتماع مع أمريكا

تعادل سلبي في الشوط الأول بين الدنمارك وأستراليا بكأس العالم

الزراعة: توزيع 70 طن تقاوي شعير ومائة ألف شتلة زيتون بالمجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها السكتة الدماغية.. مضاعفات خطيرة لـ فيروس كورونا عند الأطفال

فستان البحر.. نسرين طافش تثير ضجة على الشاطئ| شاهد

فورية| دراسة تكشف أضرار ضربات الرأس في كرة القدم

لوك جديد.. شام الذهبي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

فيديو

عودة 100 مسافر من مطار القاهرة .. التفاصيل الكاملة لأزمة باركود المعتمرين

تحذير هام من الأمم المتحدة.. هل أصبح الإيدز وباء عالميا؟

وليمة المونديال..تعرف على قصة صورة أشعلت مواقع التواصل في كأس العالم.. فيديوجراف

حقيقة انتشار حالات مصابة بوباء الالتهاب السحائي بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ