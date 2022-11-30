عودة 100 مسافر من مطار القاهرة .. التفاصيل الكاملة لأزمة باركود المعتمرين

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية حية عن إثارة باركود العمرة أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية، بعد واقعة عودة 100 معتمر من مطار القاهرة الدولي بسبب عدم حصولهم على "الكود" الخاص برحلات العمرة من البوابة المصرية للحج والعمرة.

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وأعلنت وزارة السياحة منذ فترة عن أن باركود العمرة مدة صلاحيته أسبوع واحد فقط، وعلى المعتمر عقب استخراجه السفر مباشرة، مبينة أن هناك أكثر 100 شخص تم إعادتهم قبل سفرهم على الطيران السعودي، بسبب أن الجهات المختصة طلبت منهم الباركود الشخصي ولم يكن معهم.

ودشنت الحكومة بوابة خاصة لـ"باركود العمرة" تحمل اسم "البوابة المصرية للعمرة"، وذلك كان ابتداء من العام الحالي، ويعد "باركود" بوابة العمرة المصرية، هو الدليل الفصل بين البرامج المؤكدة والصادرة من شركات السياحة التي وثقت عقودها بوزارة السياحة والآثار للعمل بموسم العمرة.