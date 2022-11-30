عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقاء استخباراتي رفيع .. روسيا تكشف تفاصيل اجتماع مع أمريكا

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

قال مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، اليوم الأربعاء، إنه التقى بمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، وناقش الطرفان قضايا الأمن النووي والوضع حول أوكرانيا.

وقال ناريشكين : "أؤكد بيان القائمة بأعمال السفير الأمريكي في موسكو السيدة رود. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني أن أشير إلى أن الكلمات الأكثر استخداما في هذا الاجتماع كانت الاستقرار الاستراتيجي، والأمن النووي، وأوكرانيا، ونظام كييف".

خطر يهدد الغرب.. روسيا تحذر من اتخاذ حلف الناتو قرارات متهورة

روسيا: الغرب يدفع أوكرانيا لمواصلة الحرب.. وتطور الناتو السريع مقلق

وفي وقت سابق، قالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في موسكو، إليزابيث رود، إن لدى روسيا والولايات المتحدة قناة لمناقشة مسألة إدارة المخاطر النووية على مستوى أجهزة استخبارات البلدين.

وأشارت إلى أنه إذا ظهرت ضرورة للتواصل يمكن لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس المخابرات الخارجية الروسية التحدث مرة أخرى.

روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا السفارة الأمريكية موسكو الخارجية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

بائعة البخور .. قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة

ألقاها عارية بصندوق قمامة.. سيدة الجيزة قتلها عشيقها وهي في أحضانه بالمخزن|ما القصة؟

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

ترشيحاتنا

انتحار فني ووقاحة.. ماجدة خيرالله تعلق على إعادة تقديم سيدتي الجميلة بموسم الرياض

زلزال 5.8 ريختر يضرب إيران

الرئيس يفتتحها غدا| كل ما يخص المرحلة الأولى من مشروع المنصورة الجديدة

لقاء استخباراتي رفيع .. روسيا تكشف تفاصيل اجتماع مع أمريكا

تعادل سلبي في الشوط الأول بين الدنمارك وأستراليا بكأس العالم

الزراعة: توزيع 70 طن تقاوي شعير ومائة ألف شتلة زيتون بالمجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها السكتة الدماغية.. مضاعفات خطيرة لـ فيروس كورونا عند الأطفال

فستان البحر.. نسرين طافش تثير ضجة على الشاطئ| شاهد

فورية| دراسة تكشف أضرار ضربات الرأس في كرة القدم

لوك جديد.. شام الذهبي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

فيديو

عودة 100 مسافر من مطار القاهرة .. التفاصيل الكاملة لأزمة باركود المعتمرين

تحذير هام من الأمم المتحدة.. هل أصبح الإيدز وباء عالميا؟

وليمة المونديال..تعرف على قصة صورة أشعلت مواقع التواصل في كأس العالم.. فيديوجراف

حقيقة انتشار حالات مصابة بوباء الالتهاب السحائي بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ