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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى كامل ينفذ قرار منع الغناء بالفلاشة بشكل رسمي.. غدا

مصطفى كامل
مصطفى كامل

قرر الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- تنفيذ منع الغناء باستخدام الفلاشة واصطحاب فرقة موسيقية في الحفلات الغنائية، بداية من غد الخميس، بعد سلسلة القرارات التي اتخذها. 

 

قرارات مصطفى كامل

عقد  الفنان مصطفى كامل أول مؤتمر صحفي له في أكتوبر الماضي بمقر نقابة المهن الموسيقية بعد انتخابه نقيبا خلفا للفنان هاني شاكر للكشف عن أول قراراته بالنقابة التي شملت العديد من المفاجآت المدوية.

واستقبله محبوه بالزفة البلدى والهتافات له وذلك بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين خلفا للفنان هانى شاكر الذى تقدم باستقالته منذ فترة قصيرة، ثم استأذن الحضور بالدخول لمكتبه للتوقيع على القرارات الأولى له.

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، زيادة معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بنسبة 10٪ بداية من 1 نوفمبر، مع زيادة بدلات العلاج والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية الخطرة.

كما أمر بتجميد عضوية المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين، وإحالته للتحقيق في التهم الموجهة له من فساد.

وبالمثل تم تجميد عضوية زوجة سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، وإحالتها للتحقيق في تهم الفساد الموجهة لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

فيما تم  إيقاف سعد المتولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، وإحالته للتحقيق لما بدر منه وتهم الفساد الموجهة له.

 

استدعاء نادية مصطفى

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، استدعاء المسئولة عن ملف الإسكان، والفنانة نادية مصطفى، لمعرفة ما حدث في ملفات النقابة المعنية في فترة توليهما النقابة.

وقالت الفنانة نادية مصطفى في تصريحات صحفية إنها هي من طلبت من الفنان مصطفى كامل فتح باب التحقيق في ملف الإسكان ومعرفة ما توصل له المجلس خلال الفترة الماضية.

 

إيقاف جميع مؤدي المهرجانات

قرر الفنان مصطفى كامل، وقف عضوية مطربي المهرجانات بشكل مؤقت، لحين التحقيق فيما حدث من عوار في منحهم العضويات، وفتح تحقيقات في كل التهم الموجهة للمجلس بخصوص إعطاء هذه العضويات بطريقة غير قانونية.

وتواجد عدد من مؤدي المهرجانات أثناء إلقاء مصطفى كامل قراراته الجديدة وأبرزهم حسن شاكوش الذي امتنع عن التعليق، وينتظر مصيره.

وقال مدير أعمال حمو بيكا، إن المسئول المتهم كان يطلب منه رشاوي مقابل إحياء الحفلات، وكان يستدعيه لإحياء حفلات بدون أجر يأخذ أرباحها هذا المسئول لصالحه.

وأوضح مدير أعمال حمو بيكا، أن المسئول المتهم بالفساد في نقابة المهن الموسيقية، طلب منه 3 ملايين جنيه، ليرفع عنه الإيقاف ويعطيه تصريحا للحفلات.

وقام مدير أعمال حمو بيكا، بعرض تسجيلات صوتية عبر محادثات واتساب للجميع ليؤكد على صحة ما قاله.

فيما قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، القضاء على الروتين في نقابة المهن الموسيقية والتعنت في صرف التعويضات لأسر الأعضاء المتوفين، مع صرف تعويضات فورية لأسرهم بمجرد العلم هاتفيا، واستكمال باقي الإجراءات لاحقا.

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