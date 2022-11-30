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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر فادحة.. بوتين يعاني من نكسة كبيرة في أوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

فقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من 6000 جندي بالجيش الروسي في غضون أسبوعين، مما أضاف المزيد من الضحايا إلى العدد الهائل من القتلى الروس في الحرب في أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في أحدث تقدير لها، اليوم الأربعاء، إن روسيا فقدت 88,880 فردًا منذ بدء الحرب في 24 فبراير.

وأضافت: “بالإضافة إلى خسارة الآلاف من القوات، واجهت روسيا أيضًا خسائر كبيرة في المدفعية والمركبات في فترة الأسبوعين. في الفترة من 16 نوفمبر إلى الأربعاء، فقدت روسيا 43 دبابة و 75 عربة أفراد مدرعة و 69 مركبة وخزانات وقود”.

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وبعد أكثر من تسعة أشهر من الحرب التي توقع البعض أنها ستؤدي إلى نصر روسي سريع، ما زال على الجيش الروسي أن يحقق هدفه المعلن المتمثل في "نزع سلاح أوكرانيا واجتثاثها من النازية".

في غضون ذلك، واجهت روسيا مؤخرًا عدة انتكاسات محرجة، بما في ذلك مكاسب الهجوم المضاد الأوكراني والانسحاب من مدينة خيرسون في المنطقة الجنوبية التي تحمل الاسم نفسه في وقت سابق من هذا الشهر.

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