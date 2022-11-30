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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم الطلاب المتميزين ومدارس متصدرة في التربية الفنية والمكتبات |صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المتميزين من الطلاب والمتفوقين ، والمدارس الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجالات التربية الفنية والمكتبات، والنشاط الصيفي، وتنميه القدرات، والصحافة والإعلام، والمجال الكشفي الإرشادي، وكرم الطالبات والطلاب الحاصلين على المركز الأول في مسابقة الطالب المثالي.
 

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كرم محافظ كفر الشيخ خمسة طلاب في مجال التربية الفنية لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في النشاط الصيفي، وكرم الطالبة جنات أحمد سعيد، التلميذة المثالية للمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، والطالبتين رقية ممدوح عبد عبد الغني ولجين محمود دياب، لحصولهما على المركز الأول في مسابقة الوعي القومي الاجتماعي.


وكرم محافظ كفر الشيخ الطالبات فرح محمد ناجي، ومي خالد محمد، وآية محمد فاروق، ومريم وائل محمد، وشهد أحمد محمد، لحصولهن على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال التربية الفنية بالنشاط الصيفي.


وكرم الطالب عبد الرحمن علي السيسي، لحصوله على المركز الأول في الإلقاء، كما كرم الطلاب أحمد محمد محمود، وإبراهيم محمد إبراهيم، وأحمد رضا أحمد، وملك أشرف السعيد، وسهيلة محمد أحمد، وعائشة علاء، ونورا محمود، ومهند أحمد لحصولهم على المركز الأول في تنمية القدرات.
 

كما كرم محافظ كفر الشيخ، المدارس الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في مجال الصحافة والإعلام بحصول مدرستي مطوبس الثانوية بنات في المركز الأول في مجال الإذاعة المدرسية، مدرسة النجاح الإعدادية بنات على المركز الأول في مجال الكاريكاتير، وحصول مدرسة دسوق الرسمية للغات على أفضل مكتبة نموذجية على مستوى الجمهورية.
 

كما كرَّم محافظ كفر الشيخ المدارس الفائزة في المجال الكشفي والإرشادي بحصول مدرسة سيدي سالم التجارية بنات، وبيلا الثانوية الفندقية، والنور للمكفوفين، والصم بالزعفران، على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

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