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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

آية متغيبة عن منزلها بقريه المعتمد في المحلة الكبرى

صدى البلد

تغيبت فتاة تدعى  ايه محمد حسنين، عن منزلها في قريه المعتمديه - مركز المحله الكبري – التابعه لمحافظة الغربية ، منذ 11 يوم  ، ولم تفلح محاولات أسرتها فى العثور عليها.

 

وقال والدها في رسالته: “تغيبت ابنتى ايه محمد حسنين  ، وتعانى من مرض نفسي، عن منزلها فى  قريه المعتمديه - مركز المحله الكبري – التابعه لمحافظة الغربية، منذ يوم 20 من نوفمبر 2022 ، كانت ترتدى طرحه سوداء وبنطلون اسود وبلوزه بيج ليها زنط من علي الضهر وكوتش ابيض فى ظروف غامضة، متغيبة منذ عدت أيام، ولم تعد حتى الآن".

 

وتابع: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم أو اختكم.. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل اليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال أسرتها التى كادت أن ينفطر قلبها على غيبها وعندها طفلين صغيرين مش بيبطلوا عياط  ”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01006885985
01277886828
01006488482

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محافظة الغربية قرية المعتمدية مركز المحلة الكبري تعانى من مرض نفسي مرض نفسي ظروف غامضة اهل الخير

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