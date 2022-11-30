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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسكان تطرح 19866 قطعة أرض صغيرة في مدن الصعيد الشهر المقبل

شقق
شقق

قال المهندس حاتم حسن ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، متضمنًا البيانات التفصيلية للقطع المطروحة، وكراسة الطرح، وستقوم الهيئة بتلقي طلبات الحجز بدءاً من تاريخ طرح القطع، ولمدة شهرين.

وأضاف " حسن " خلال  مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الـربعاء ، أن الطلب يتضمن: رقم قطعة الأرض، وتوصيفها، وفقا للنماذج المرفقة بكراسة الشروط، وعملة السداد في حالة قطع الأراضي الأكثر تميزا - نسبة الاستكمال خلال شهر لقطع الأراضى المتوسطة والمميزة، مع إرفاق إيصال سداد بقيمة جدية الحجز لقطعة الأرض موضوع الطلب والمحددة ببيان الطرح، مضافاً إليه مصاريف دراسة الطلب .

وتابع: "على أن تكون الأولوية للسداد بالدولار الأمريكى تحويلا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يوما على إيداعه بالبنك؛ بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا، وأعلى نسبة استكمال فيما يخص قطع الأراضي "المتوسطة – المميزة"، وفى حالة التساوي؛ يتم الاحتكام للقرعة بين المتقدمين.

وأشار" نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" الى أن الإسكان تطرح 19866 قطعة أرض سكنية صغيرة بمدن الصعيد الشهر المقبل طرح تكميلي والخاص بمدن الصعيد  ، موضحا أنه كان هناك طرح تم في 26 يونيو 2022 بمدن الصعيد، عبارة عن 3500 قطعة، وتقدم عليها أكثر من 40 ألف طلب، وكان هناك سداد لجدية الحجز، لذا سيتم الطرح التكميلي في مدن الصعيد .

وأكمل:" الطرح التكميلي يتم النشر عنه فى الجرائد القومية غدا، وسنبدأ لجدية الحجز اعتبار من يوم 4 ديسمبر المقبل " .  

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