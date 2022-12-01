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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بأصحاب الهمم

الكاتب الصحفى عادل
الكاتب الصحفى عادل السنهورى

قال الكاتب الصحفى عادل السنهورى، إن استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم جدا بـأصحاب الهمم والذين يعانون من فقدان أطرافهم الجسدية، مشيرا إلى أن الرئيس عقد اجتماعا ليبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وأضاف "السنهورى"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته بضرورة تطوير هذه الصناعة وإنشاء مجمع متكامل للأطراف الصناعية.

وأوضح أن الهدف الإنساني والاجتماعي من هذا الأمر موجود، نتيجة وجود ضحايا الحروب والإرهاب، لافتا إلى أنه إذا تم النظر إلى هذه السوق نظرة اقتصادية، فإنها يعتمد عليها كليا في الخارج، وحجم الاستيراد بها 49 مليون دولار سنويا.

الكاتب الصحفى عادل السنهورى أصحاب الهمم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي صباح البلد

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