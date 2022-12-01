محافظ أسوان يوجه بتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لمصابى حادث طريق أبو سمبل

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان المسئولين والجهات المختصة بسرعة التعامل مع حادث طريق أبو سمبل، وذلك من خلال الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، والإسعافات الأولية.

ووجه المحافظ بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة للمصابين الذين تتراوح إصاباتهم ما بين كدمات وجروح سطحية وسحجات متفرقة، مع إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، بجانب الأدوية والمحاليل، مع نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية.

مصابون ومتوفون

جاء ذلك فور إخطار المحافظ بوقوع حادث سير على بعد 200 متر من كمين المطار بطريق أبو سمبل / أسوان البرى بين سيارة ميكروباص سياحى، وسيارة نقل ثقيل "تريلا"، ما أودى بحياة شخصين، وإصابة 5 آخرين.

وشدد محافظ أسوان على تكثيف الرقابة المرورية على طريق أسوان / أبوسمبل السياحي ومراقبته بالرادار لحين الانتهاء من مشروع ازدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 215 كم أسوان / توشكى.

حوادث متفرقة

وتجدر الإشارة إلى أن طريق أبو سمبل شهد صباح اليوم، وقوع حادث تصادم بطريق أبو سمبل البرى على بعد من كمين المطار بحوالي 200 متر بين سيارة ميكروباص سياحى رقم (ص ع ب 6578) متجة من أسوان إلى أبو سمبل، بسيارة نقل ثقيل " تريلا " رقم (هـ ذ هـ 9284) محملة لودر نتج عنه وفاه شخصين إحداهما صيني الجنسية، والآخر إيطالى الجنسية، فيما تم إصابة 5 أشخاص من بينهم 3 أشخاص "إيطالى وبريطانى وإسبانى، واثنين مصريين"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، وجثامين المتوفين تحت تصرف النيابة.