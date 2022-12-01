اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا للدراجات للشباب في أسوان

تنطلق اليوم، الخميس، بطولة أفريقيا لدراجات الطريق للشباب (طواف النيل الدولي)، والتي تستضيفها مدينة أسوان خلال الفترة من 1 وحتى 5 ديسمبر بمشاركة 6 دول، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة دول بوروندي والجزائر وأوغندا وكينيا وإثيوبيا، بجانب مصر التي تشارك بفريقين بالبطولة، وهما منتخب الشباب والمنتخب الثاني للشباب، وتصل المسافة الإجمالية للسابقات في البطولة إلى 112 كيلومترا مقسمة على 4 مراحل.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة مساء أمس، الأربعاء، الاجتماع الفني للبطولة، والذي شهد حضور ممثلي بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتم خلال الاجتماع شرح التعليمات الفنية الخاصة بالبطولة للاعبين والأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة، وذلك بحضور الحكام الذين سيتولون الإشراف على منافسات البطولة، وبحضور مندوب الاتحاد الدولي للدراجات.

وأكد الدكتور وجيه عزام، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات والنائب الاول للاتحاد الدولي، أن الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة تمت على أكمل وجه.

وقال إن استضافة مصر لطواف النيل الدولي للدراجات لأول مرة تنفيذ لفكرة كان يحلم بها لتجميع الشباب في منافسة قوية وشريفة، متوقعا أن تزداد مشاركات طواف النيل الدولي في دورته الثانية القادمة لأكثر من 20 دولة من دول حول النيل.

وأوضح عزام أن مصر جديرة بالتنظيم الرائع في امتداد للنجاحات التي حققتها في الفترة الأخيرة باستضافة العديد من بطولات الدراجات القارية والدولية، بجانب العديد من الأحداث الرياضية الكبرى.

وأضاف أن البطولة تشهد مشاركة مجموعة مميزة من المنتخبات الأفريقية التي تضم في صفوفها عددا من اللاعبين الواعدين في رياضة الدراجات على المستوى القاري، متوقعًا أن تشهد البطولة منافسات قوية في جميع السباقات في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها اللعبة على مستوى دول القارة السمراء.