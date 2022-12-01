عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسكان: الدلتا كانت تهتم بالمقاييس الإنسانية في العمران خلال ستينيات القرن الماضي

عاصم الجزار
عاصم الجزار

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، في افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، إن هناك مساحات داخل الأحوزة العمرانية غير الحالية منذ عام 1985 لم يتم استغلالها.

وأضاف وزير الإسكان، خلال حفلة افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أن العمران الحضري في الدلتا بدأ مشوها في الفترة الحالية.

وأوضح أنه في بداية الستينات في شربين وطنطا والمنصورة، كان العمران يهتم بالمقاييس الإنسانية والمناطق الخضراء والمفتوحة.

وأكد أنه يتم الالتزام بالقواعد والنظم التخطيطية، وبدراسة ما جد ويحقق كل ما جاء به البند السابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
 

 

وزير الإسكان الأسكان مدينة المنصورة الجديدة الأحوزة العمرانية شربين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

خلال مباراة السعودية والمكسيك.. شاهد ماذا فعل والدا أمير قطر بعلم المملكة؟

أزمة جديدة بالمونديال.. الاتحاد الفرنسي يتقدم بشكوى للفيفا بسبب مباراة تونس

بدء موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف علاوة الـ300 جنيه

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

أسعار الذهب اليوم الخميس 1 ديسمبر في محلات الصياغة.. فيديو

ترشيحاتنا

بـ 165 ألف جنيه.. اركب BMW 523i أوتوماتيك

قرينة ملك البحرين: المرأة تبوأت مكانة متقدمة في المناصب القيادية

تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

مش مجرد شكل حلو..السيسي: حققنا في المدن الجديدة متطلبات متعددة منها حماية الشواطئ

"هياكل الدولة".. الرئيس السيسي يحذر المصريين من أمر كارثى

من أول مرة.. مسكن قوى لآلام الركبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هذا الجهاز في بيتك يعرضك للحبس 5 سنوات| حيازته ممنوعة

من أول مرة.. مسكن قوى لآلام الركبة

علامات غير متوقعة تشير للإصابة بأخطر أنواع السرطان

5 أطعمة تصيبك بالتسمم الغذائي.. احترس من تسخينها فى الميكروويف

فيديو

3 كلمات غيرت حياته.. عامل مترو بالمونديال يتحول إلى أيقونة كأس العالم|ما قصته؟

ضربها بـ مُلة سرير.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة عشيقته أثناء ممارسة علاقة آثمة|فيديوجراف

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ