الإسكان: الدلتا كانت تهتم بالمقاييس الإنسانية في العمران خلال ستينيات القرن الماضي

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، في افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، إن هناك مساحات داخل الأحوزة العمرانية غير الحالية منذ عام 1985 لم يتم استغلالها.

وأضاف وزير الإسكان، خلال حفلة افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أن العمران الحضري في الدلتا بدأ مشوها في الفترة الحالية.

وأوضح أنه في بداية الستينات في شربين وطنطا والمنصورة، كان العمران يهتم بالمقاييس الإنسانية والمناطق الخضراء والمفتوحة.

وأكد أنه يتم الالتزام بالقواعد والنظم التخطيطية، وبدراسة ما جد ويحقق كل ما جاء به البند السابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

