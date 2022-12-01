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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يهنئ بن زايد باليوم الوطني الواحد والخمسين للإمارات

صدى البلد

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والشعب الإماراتي الشقيق؛ بمناسبة اليوم الوطني الواحد والخمسين لدولة الإمارات، سائلًا المولى عز وجل أن يُديمَ على دولة الإمارات الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة ودور قادتها الأوفياء في ترسيخ قيم السلام والتعايش المشترك؛ سيرًا على نهج والدهم الحكيم المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، مقدرًا العلاقات الوثيقة التي تجمع الأزهر الشريف ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، ما كان له عظيم الأثر في تعزيز السِّلم والأخوة الإنسانيَّة حول العالم.

شيخ الأزهر محمد بن زايد ليوم الوطني الواحد والخمسين للإمارات أحمد الطيب الامارات

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