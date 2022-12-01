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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفاتيكان: البابا فرانسيس يزور الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان 31 يناير

صدى البلد

يقوم البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان بزيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان في الفترة من 31 يناير القادم إلى 5 فبراير 2023.
وقال الفاتيكان -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس- إنه تم التخطيط لهذه الرحلة في الأصل في الصيف الماضي إلا أنه تم تأجيل الزيارة قبل موعدها بفترة قصيرة لأسباب صحية كان يعاني منها البابا.
وصرح مدير الإدارة الإعلامية للفاتيكان "ماتيو بروني" في بيان بأن البابا فرانسيس سيزور كينشاسا في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير 2023، ثم سيتوجه إلى جوبا في الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل.

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