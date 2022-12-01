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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا تكرروا الأخطاء.. أمين عام الناتو يحذر من تبعية أوروبا للصين

أمين عام حلف الناتو
أمين عام حلف الناتو

دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في مقابلة له مع بلومبرج إلى تجنب التبعية للصين كما حدث مع روسيا.

وبحسب ستولتنبرج، فإن دول "الناتو" تحتاج إلى تجنب التبعية في العلاقات مع بكين، على غرار تلك العلاقات التي ربطت بين الغرب وروسيا، ودعا الدول إلى عدم التصرف استنادا فقط إلى مصالحها الاقتصادية.

وقال الأمين العام لحلف الناتو: "لقد رأينا هذه القضية مع روسيا، فذلك ليس مجرد حل تجاري، إنه أمر مرتبط بأمننا. فتبعية الموارد للأنظمة الاستبدادية مثل روسيا يجعلنا معرضين للخطر، ويجب ألا نكرر هذا الخطأ مع الصين".

وكان قادة "الناتو" قد اتفقوا، يونيو الماضي، على أن الصين تمثل "تحديا منهجيا" وحذروا من تعميق الشراكة الاستراتيجية بين بكين وموسكو، فيما قال الأمين العام ستولتنبرغ إن وزراء خارجية دول الحلف، في اجتماعهم ببوخارست، 29 و30 نوفمبر، ناقشوا "التحديات" من جانب الصين، والتي، بحسب قوله، تحاول السيطرة على البنية التحتية الحيوية للكتلة، وسلاسل التوريد، والقطاعات الصناعية الرئيسية في الدول الغربية.

الناتو ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف الناتو روسيا الصين

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