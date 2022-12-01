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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة جونسون.. رئيس وزراء بريطانيا السابق يقرر الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة

بوريس جونسون
بوريس جونسون

قرر رئيس الوزراء البريطاني، السابق بوريس جونسون، الذي ظل عضوًا في مجلس العموم بعد ترك منصبه، عدم ترك السياسة والترشح مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

وحسب صحيفة “التلجراف“ البريطانية، أبلغ جونسون أعضاء حزب المحافظين الحاكم في دائرة أوكسبريدج وساوث رويسليب في غرب لندن، التي يمثلها منذ عام 2015، بنيته الترشح مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأشارت “التلجراف“ إلى أن جونسون كان أمامه حتى 5 ديسمبر لإخطار قيادة حزب المحافظين بخططه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية العامة، والتي ينبغي إجراؤها في المملكة المتحدة قبل نهاية عام 2024. 

يذكر أن إعادة انتخابه لمجلس العموم سيسمح لجونسون بالعودة مرة أخرى لمنصب زعيم المحافظين ورئيس الوزراء في البلاد.

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وفي الوقت نفسه، ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، له الحق في تغيير رأيه ورفض المشاركة فيها.

وقال رئيس شركة علم الاجتماع سافانتا، كريس هوبكنز ، في مقابلة صحيفة “إكسبرس” البريطانية، إن جونسون لا يضمن النجاح الانتخابي.

وأضاف: “بالنظر إلى القيادة الحالية لحزب العمال، سيفقد بوريس مقعده. من الواضح أن العوامل المحلية يمكن أن تغير نتيجة الانتخابات، ولكن على خلفية التحول الوطني نحو حزب العمال، سيفقد مقعده”.

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