رئيس جامعة الفيوم يتابع إجراءات تقدم كلية دار العلوم للجودة والاعتماد

عقد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم ، اجتماعًا لمناقشة مؤشرات الأداء بكلية دار العلوم، وملف إنجاز المعايير بهدف التقدم للجودة والاعتماد.

بحضور أ.د عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د محمد عجيلة، عميد كلية ؤ العلوم، وأ.د صلاح العشيري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأ.د تامر مجدي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وأ.د بيومي طاحون مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والسادة رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإدارى بالكلية، وذلك اليوم الخميس الموافق ١/ ١٢ / ٢٠٢٢

أكد أ.د ياسر مجدي حتاته، أن جامعة الفيوم تقدِّم كل أشكال الدعم المادي والبشري لجميع الكليات، في سبيل الحصول على الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حتى تنال الجامعة ما تستحقه من مكانة كمؤسسة أكاديمية مرموقة.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع عرض ما تبذله كلية دار العلوم من مجهودات للحصول على الجودة والاعتماد، وذلك من خلال ما تم إنجازه من المعايير فيما يتعلق بالبرامج والخطة الاستراتيجية الموضوعة والتي يتم العمل عليها بكل أمانة وشفافية.