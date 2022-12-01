أمير قطر يحتفل بصعود المغرب إلى ثمن النهائي بـ كأس العالم 2022 ..فيديو

احتفل الأمير تميم بن حمد ، أمير دولة قطر، بفوز المنتخب المغربي علي منتخب كندا اليوم والصعود إلى ثمن النهائي بـ كأس العالم 2022.

وقام تميم برفع علم المغرب في المدرجات للجماهير احتفالا بصعود المغرب.

تأهل منتخب المغرب لدور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على كندا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

هدف المغرب الأول جاء في الدقيقة الثالثة عن طريق حكيم زياش مستغلًا خطأ فادح من حارس مرمى كندا في إبعاد الكرة.

وضاعف يوسف النصيري تقدم المغرب بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 23 بعد تلقيه تمريرة طولية رائعة من أشرف حكيمي ليسدد تسديدة قوية بيمناه في الشباك من داخل منطقو جزاء كندا.

وسجل نايف أكرد هدف كندا في الدقيقة 40 بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية من الجهة اليسرى.

وسجل يوسف النصيري هدفًا للمغرب في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو منتخب كندا تسجيل هدف التعادل وسط تراجع من المغاربة، لكنهم فشلوا في مسعاهم، لينتهي اللقاء بانتصار “أسود الأطلس” وعبورهم لدور الـ 16 في إنجاز تاريخي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المغرب لـ 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد كندا عند صفر من النقاط في المركز الرابع