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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على عقوبة التأخر في استخراج البطاقة الشخصية وفقا للقانون

البطاقة الشخصية
البطاقة الشخصية

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة التاخر في استخراج البطاقة الشخصية وذلك وفقا لقانون العقوبات الذي وضع غرامات تصل لـ 500 جنيه فيما يلى:

 

غرامة لا تقل عن 100 جنيه


وذكرت المادة 48 من قانون العقوبات، أن يعاقب كل مخالف أحكام المادة 48 السابقة من قانون الأحوال المدنية بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، وطالت العقوبة أيضًا تلف أو فقدان بطاقة الرقم القومي أن يتقدم صاحبها إلى السجل المدني التابع للمنطقة المقيم فيها خلال أسبوعين من تاريخ التلف والفقد، للحصول بطاقة أخرى، وحذرت من التعامل ببطاقة الرقم القومي ، القديمة بعد أن صدرت له بطاقة بدلا منها.

شروط استخراج الرقم القومي 2022


- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- لا يقل سن صاحب الطلب عن 15 سنة.

وحدد قانون الأحوال المدنية الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي وهي:

- شراء استمارة البطاقة من السجل المدني.

- حضور ضامن من أقارب الدرجة الأولى.

- تقديم المواطن صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد لإثبات المهنة ومحل الإقامة.

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