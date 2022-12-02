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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالى الكسابية في القليوبية يطالبون المسئولين بتكثيف الحملات التموينية على المخابز..صور

صدى البلد

ناشد أهالى قرية الكسابية التابعه إلى مركز شبين القناطر فى محافظة القليوبية ، فى رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " التى يقدمها موقع صدى البلد ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز لضبط منظومة بيع رغيف العيش.


ويقول المواطن محمد عطية في رسالته: إن حالة رغيف الخبز سيئة، بالإضافة إلى نقص وزنه عن الطبيعي، حيث أصبح لا يتعدى 55 جراما، بالإضافة لرائحته الكريهة، وبه نسبه كبيرة من الردة وبه أشياء غريبه مثل الصراصير وأشياء مختلفه وصغير الحجم و ملئ بالرمال مما يعرض صحة المواطنيين بخطر الأصابة بالأمراض متسائلا: "المشكلة فين؟ فى لصوص المخابز ولا مفتشى التموين معدومى الضمير؟"  .


 

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة القليوبية والجهات المختصة ضرورة التدخل بتفعيل دور مفتشي التموين وعمل حملات تفتيش على الأفران لضبط المخالفين .

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
٠١٠١٤٠٠٦٠٢٩ 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم .

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