بشرط واحد.. بايدن يعلن استعداده للتحدث مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد التشاور فقط مع حلفاء الناتو.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "أنا مستعد للتحدث مع بوتين إذا أظهر اهتماما في إنهاء الحرب في أوكرانيا"، مضيفا في الوقت ذاته أنه ليس لديه خطط فورية للاتصال ببوتين.

وأشار بايدن إلى أن "انتصار روسيا في أوكرانيا أمر غير وارد ولن أتفاوض مع بوتين قبل التفاهم مع شركائنا الأوروبيين".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا هي انسحاب روسيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.