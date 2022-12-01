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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس مباراة الزمالك والمصري.. وجماهير بورسعيد تطالب إيهاب جلال بالرحيل| فيديو

صدى البلد

شهدت مدرجات مباراة الزمالك والمصري في مسابقة الدوري أجواء من الغضب الشديد من قبل جماهير الفريقين بعد تعادلهما في البطولة المحلية بهدفين لكل منهما.

 

وطالب جماهير المصري البورسعيدي رحيل إيهاب جلال مدرب الفريق بعد التعادل مع الزمالك في الدوري 2 -2 ، واحتلاله المركز التاسع في جدول المسابقة

 

واثناء المباراة اعترض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي على حكم المباراة بسبب عدم احتساب ركلة جزاء على الزمالك في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشبت مشادة داخل أرضية الملعب في حالة من الاعتراضات للاعبي المصري على قرار حكم المباراة في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

تفاصيل المباراة..
سجل أحمد الشيخ لاعب المصري البورسعيدي الهدف، بعد دقيقة من تسجيل الزمالك هدف التقدم في الدقيقة 59 من عمر المباراة، من مراوغة مميزة لدفاع الزمالك وتسديد كرة من داخل منطقة الجزاء.

وكان سجل عمرو السيسي الهدف عن طريق متابعة مميزة لتمريرة أحمد سيد زيزو في الدقيقة 57 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2-1 للزمالك.

افتتح الزمالك التسجيل عن طريق إمام عاشور لاعب الفريق في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 36 من عمر المباراة تعادل عبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي لفريقه.

تشكيل الزمالك

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا  التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عبد الله جمعة

خط الوسط: عمر جابر – عمرو السيسي – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – أحمد مصطفى “زيزو”

خط الهجوم: مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد خضري ومحمد حسام “بيسو” وسيف جعفر ويوسف أوباما ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

تشكيل المصري  
حراسة المرمي: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي ومحمد دبش وعماد الدين أبو بكر وإسلام أبو سليمة وحسن علي.

الوسط: فريد شوقي وعبدالرحيم دغموم وإلياس الجلاصي.

الهجوم: مروان حمدي وأحمد الشيخ.

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