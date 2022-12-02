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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جورج قرداحي: دافعت عن قضية فلسطين كل حياتي وإفلاسي شائعة مغرضة

جورج قرداحي
جورج قرداحي

أكد الاعلامي جورج قرداحي، أنه طوال عمره يدافع عن قضايا يعتبرها محقة ويقف فيها إلى جانب الشعوب في العالم العربي، قائلا: "دافعت عن قضية فلسطين كل حياتي ودافعت عن كل الدول العربية وأنا من الاوائل اللي وقفوا في وجه ما يسمى الربيع العربي". 

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وأضاف جورج قرادحي، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الشيء الذي خسروه هو موقفه من سوريا، مضيفا: "موقفي من سوريا اتفهمت غلط وبعدين اكتشفوا ان عندي حق بعد 11 سنة، وقلت بلاش سوريا وهي قلب العروبة النابض وهي حجر الزاوية وإذا سقطت سقطنا كلنا واعتبروني واقف مع النظام وأنا كنت واقف مع سوريا الدولة والشعب والتاريخ والحضارة".

وعن حقيقة إفلاسه بعد تركه العمل في وسائل الاعلام السعودية، رد قائلا: "افلاسي شائعة مغرضة وسخيفة والسوشيال ميديا كارثة وطلع اشياء محدش يحسب لها".

جورج قرداحي حبر سري الربيع العربي سوريا أسما إبراهيم

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