وزير الرياضة ينعى لاعبة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى

ينعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمزيد من الحزن والأسى الناشئة "مايا ثابت" لاعبة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى تحت ١٦ عاماً والتى وافتها المنية.

أعرب الوزير عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الرياضة بالنادى الأهلى فى وفاة الفقيدة ، داعياً الله عزّ وجلّ أن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

توقت صباح أمس الخميس مايا ثابت لاعبة ناشئات الكرة الطائرة تحت 16 عام بالنادي الأهلي.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على نعي مايا ثابت وقال:

" محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية والإدارية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، مايا أحمد ثابت، لاعبة فريق ناشئات ١٦ سنة لكرة الطائرة التي وافتها المنية.. داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".