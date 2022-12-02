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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة لمتابعه مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش في إطار منافسات الجوله الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعه السابعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب وي السلام .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش 

وتذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر قنوات اون لاين سبورت وسط تحليل مجموعه من نجوم الكرة المصرية .

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته التي أقيمت مساء امس الخميس تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة فريق طلائع الجيش والمحدد لها اليوم الجمعة.

خاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم لمدة نصف الساعة تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، وذلك قبل انطلاق المران الجماعي للفريق على ملعب التتش.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة طلائع الجيش.

وخاض اللاعبون جانبًا من تدريبات الجري حول الملعب تبعها تقسيمة، حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية.

وأدى أيمن أشرف تدريبات الجري حول الملعب وخاض جلسة تدريبات استشفائية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش، وذلك في السابعة مساء اليوم الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري رابطة الأندية المصرية.

الأهلى الدوري المصري سيد عبد الحفيظ كرة القدم كأس العالم طلائع الجيش بطولة الدوري المصري الممتاز

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