عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرقاش يحتفل بـ عيد الاتحاد 51 بالإمارات.. شاهد

صدى البلد

احتفل المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، بـ عيد الاتحاد 51 بالإمارات ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر. 

 

وكتب قرقاش: “نحتفل بعيد الاتحاد ٥١ والوطن ينعم بالازدهار والاستقرار ويمثل نموذجاً للتنمية والتقدم، ندخل الخمسين عاماً الجديدة ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً ونماءً”.

 

وتابع: "نستذكر الآباء المؤسسين الذين خطّوا طريق المجد، وكلنا ثقة بالمستقبل المزهر بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وإخوانه الحكام ".

 

وتحتفل الإمارات، اليوم ، بعيد الاتحاد الـ 51، وهو أول يوم وطني في عهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تولى مقاليد الحكم 14 مايو الماضي.

الامارات محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد دولة الامارات أنور قرقاش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بسبب الليزر.. قرار عاجل من الـ فيفا بشأن مباراة السنغال وإنجلترا

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك عقب التعادل أمام المصري

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

القوى العاملة تجهز تعويضات  استثنائية لـ18 من أسر ضحايا  حادث البحيرة

الحق اشتري الكيلو بـ33 جنيه بس.. انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض

ترشيحاتنا

طقس السعودية.. تحذيرات من أمطار رعدية ورياح وضباب

أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم 2-12-2022

المبعوث الروسي إلى سوريا: نعمل على تنظيم لقاء بين الأسد وأردوغان

مع اقترابها من الناتو.. فنلندا تشتري صواريخ مضادة للطائرات

الأكثر تطرفا.. نتنياهو يعلن عن حكومة إسرائيل الجديدة قريبا

العثور على مفقود جديد في سيول جدة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مصمم أزياء عالمي..مي عمر تستعرض أناقتها في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

2 دمروا حياتي ادعوا لي.. شاب من الإسكندرية يعلن إنهاء حياته

الحق اشتري الكيلو بـ33 جنيه بس.. انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض

سعر فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر| رقم خرافي

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ