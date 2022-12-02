قرقاش يحتفل بـ عيد الاتحاد 51 بالإمارات.. شاهد

احتفل المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، بـ عيد الاتحاد 51 بالإمارات ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر.

وكتب قرقاش: “نحتفل بعيد الاتحاد ٥١ والوطن ينعم بالازدهار والاستقرار ويمثل نموذجاً للتنمية والتقدم، ندخل الخمسين عاماً الجديدة ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً ونماءً”.

وتابع: "نستذكر الآباء المؤسسين الذين خطّوا طريق المجد، وكلنا ثقة بالمستقبل المزهر بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وإخوانه الحكام ".

وتحتفل الإمارات، اليوم ، بعيد الاتحاد الـ 51، وهو أول يوم وطني في عهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تولى مقاليد الحكم 14 مايو الماضي.