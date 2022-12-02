وليد سليمان يهنئ أكرم توفيق بـ عيد ميلاده.. شاهد

هنأ أكرم توفيق ، لاعب النادى الأهلى، وليد سليمان لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى المعتزل حديثاً ، بعيد ميلاده .

ونشر أكرم توفيق صورة لـ سليمان عبر حسابه بموقع انستجرام ، وكتب “ كل سنة وانت طيب ياحبيب قلبى ياكابتن مصر وسنة سعيدة عليك ياحبيبنا ”.

و فاجأ مجلس إدارة النادي الأهلي وليد سليمان لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم المعتزل حديثاً في يوم عيد ميلاده بقرار جديد.



ويحتفل وليد سليمان بعيد ميلاده الــ38 اليوم بعد أقل من شهور من إعتزاله كره القدم.



وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين وليد سليمان لاعب الأهلي السابق نائبًا لرئيس قطاع الناشئين، وإعداده ليكون أحد الكوادر المؤهلة بقطاع الكرة في المستقبل القريب.

وبناءً على الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مؤخرًا مع وليد سليمان، سوف يقوم الأخير بمعايشة مع فريق ليڤربول الإنجليزي، ثم معايشة أخرى مع برشلونة الإسباني.. هذا فضلًا على قيامه في الفترة الحالية بالحصول على بعض الدراسات من الجامعة الأمريكية، وقبلها حصل على دورة الفيفا من جامعة القاهرة.