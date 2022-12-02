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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لو بس نرجع لـ مسلم تريند رقم 5 على يوتيوب

مسلم
مسلم

تصدرت أغنية "لو بس نرجع" لـ مسلم تريند رقم 5، بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب"، كما اقتربت من كسر حاجز النصف مليون مشاهدة.

أغنية "لو بس نرجع" كلمات وألحآن وتوزيع مُسلِم، وميكس و ماستر عليّ الدين عمر.

تقول كلمات أغنية "لو بس نرجع" :" مش دا اللي كان .. بتخاف عليه .. بقيت تخآف .. تلمح عينيه .. ترجع تحن لكل شئ
زي القتيل.. طريق طويل .. مشينآ فيه .. انا و انت فين .. و بقينآ فين .. مش مرتآحين".

بقيت اخاف اعمل حاجات اندم عليهآ ف وقت تآني .. و بقيت اخآف اروح مكآن يتقآل دا اصلا مش مكآني .. لو بس نرجع .. لو بس يسمع".


وعلى جانب أخر يحيى المطرب مسلم حفلاً غنائيًا يوم 17 ديسمبر من الشهر الجاري في ساقية الصاوي في تمام 8 مساء، وتم طرح التذكرة بفئة واحدة بسعر 200 جنيه.

انتهى المطرب مسلم صاحب أغنية أتنسيت والتي حققت نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات يوتيوب، من تصوير أولى تجاربه السينمائية.

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وأكد مسلم فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يشارك حاليًا في فيلم يظهر فيه بشخصية كمطرب بجانب مطربين آخرين ضمن أحداث الفيلم، رافضا الإفصاح عن اسمه حتي يكون مفاجأة للجمهور.

وتابع “مسلم” أنه قبل بداية التصوير خضع للعديد من الكورسات والورش التمثيلية حتى يتمكن من تقديم شخصيته أمام الكاميرا بالشكل المطلوب.

وعن موعد طرح الفيلم أكد مسلم أنه انتهى من تصوير معظم مشاهده في الفيلم وفى انتظار شركة الإنتاج للإعلان عن موعد طرح الفيلم.

من ناحية أخرى يستعد مسلم لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القادمة، حيث انتهى من تسجيل عدد كبير من الأغاني المختلفة ما بين الدراما والكلاسيك استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة.

 

مسلم لو بس نرجع اليوتيوب ساقية الصاوي الدراما

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