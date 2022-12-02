جورج قرداحي يكشف حقيقة إفلاسه وتغيير ديانته في أول ظهور بعد استقالته

أكد الإعلامي جورج قرداحي، أن لبنان في حالة كارثة اقتصاديا ومنذ أن كان وزيرا للإعلام في الحكومة لم تكن الوزارة تمتلك فلسا واحدا، معبرا عن خوفه من وقوع حرب أهلية قائلا: "أنا خايف على لبنان من كابوس الحرب الأهلية ويرجعوا يقعون بنفس الكابوس".

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وأضاف جورج قرداحي، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن المصريين يشعرون بلبنان وبيبعتوا مساعدات والناس عارفين الوضع عامل أزاي في لبنان، متابعا: "الحالة في لبنان معقدة واحنا في حالة استحقاق دستوري لانتخابات رئاسية معقدة".

وتابع: "في ناس بيقولوا الانتخابات الرئاسية هطول المسألة والوضع صعب سياسيا ومعقد أكثر اقتصاديا، واحنا في وضع كارثي اقتصاديا والبنوك في حالة تعثر، وحينما كنت في الوزارة لا يوجد بها أموال ومفيش كهرباء في لبنان والناس بتشتري كهرباء من الشركات الخاصة ويعانون غلاء المعيشة بسبب الدولار".