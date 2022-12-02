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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشهرهم أحمد سعد وتامر حسني.. مطربون دخلوا نادي الـ100 مليون مشاهدة

تامر وويجز وسعد
تامر وويجز وسعد

انضم الفنان أحمد سعد، أمس لنادي الـ100 مليون مشاهدة بعد تخطي أغنيته الشهيرة وسع وسع 100 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

واحتفل أحمد سعد أمس بنجاح أغنيته مع منتج الأغنية محمد جابر المدير التنفيذي لشركة مزيكا لصاحبها محسن جابر.
 

أغنيته "وسع وسع" كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس وإنتاج شركة "مزيكا".
 

تامر حسني يحقق ١٠٠ مليون مشاهدة على اليوتيوب 



ولم يكن المطرب أحمد سعد هو الأول الذي يدخل قائمة الـ100 مشاهدة فقد سبقه العديد من المطربين والمطربات كان أشهرهم الفنان تامر حسني الذى دخل قائمة الـ100 مليون مشاهدة بأغنية كل حاجة بينا من فيلم أهواك.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع تميم.
 


ويجز وأغنية دورك جاى



وأيضا من المطربين الذين تخطى مشاهدة إحدى أغنياتهم الـ100 مليون مشاهدة مطرب الراب الشهير ويجز بأغنية دورك جاي، حيث تخطت أغنيته حاجز الـ100 مليون مشاهدة من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتقول مطلع الأغنية

دورك جاي بفتنا تعاشر المظابيط ياسمك شعرة يا مصابيح 

ضباع بسعر المقاطيع لو انت بابا طب انا مين

 مش نفس اللون منتساويش يالحم نية متستويش

 قلبت الحلو النسكويك صدري واسع واحتويك.



محمد رمضان تخطى الـ١٠٠ مليون مشاهدة
 

أما محمد رمضان فقد تخطى الـ100 مليون مشاهدة بأغنية ياحبيبى التى قدمها مع ميتري جيمس، ولم تكن هذه الأغنية الوحيدة لمحمد رمضان التى تتخطى هذا الرقم فلديه قائمة من الأغنيات الكثيرة التى تخطت الـ100 مليون مشاهدة والـ200 مليون مشاهدة كأغنية رايحين نسهر.
 


إليسا بإنجاز كبير فى أغنية من أول دقيقة

 

وأيضا حققت المطربة إليسا نسبة مشاهدات مرتفعى بأغنية من أول دقيقة التى قدمتها مع المطرب المغربي سعد لمجرد وتخطت الـ100 مليون مشاهدة وحققت الأغنية ما يقرب من 300  مليون مشاهدة فى نجاح غير مبسوق لإليسا حيث أن جميع أغنياتها لم تحقق هذا الرقم منذ سنوات طويلة.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال ومن توزيع رودج ريمكس

نادي الـ100 مليون مشاهدة موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أغانى احمد سعد تامر حسني وسع وسع ويجز إليسا محمد رمضان

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