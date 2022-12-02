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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفريق الفائز.. كهربا يتألق مع زملائة بالأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش.. شاهد

صدى البلد

شارك محمود كهربا لاعب النادى الاهلى ، متابعيه بصورة لـ مع زملائه فى الفريق من تدريبات الاهلى قبل مواجهة طلائع الجيش اليوم عبر حسالبه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” بصورة له .

وعلق كهربا على الصوة قائلا “ الفريق الفائز ”. 

 

ويستضيف النادي الأهلي منافسه طلائع الجيش اليوم علي استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع عبر قناة اون سبورت.

تشكيل الاهلي المتوقع ضد طلائع الجيش 

حراسة مرمي الأهلي : محمد الشناوي

دفاع الأهلي  : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - برونو سافيو - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر.

الهجوم: شادي حسين.

الأهلى كهربا محمود كهربا طاهر محمد طاهر النادي الأهلي عمرو السولية محمد الشناوي

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