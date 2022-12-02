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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من سيارتها.. نرمين الفقي تتألق بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

نرمين الفقي
نرمين الفقي

خطفت الفنانة نرمين الفقي، أنظار متابعيها فى صورة جديدة من سيارتها شاركتها عبر حسابها الشخصي، بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتألقت نرمين الفقي، بإطلالة شتوية لافتة، وارتدت توب باللون الأسود، ما عكس جمالها وأنوثتها الجذابة، واختارت ترك خصلات شعرها مُنسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب.


آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي

يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي، مشاركتها في بطولة الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة الذي عرض قبل موسم دراما رمضان 2022، وهو من بطولة سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، كارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين.

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IMG_٢٠٢٢١٢٠٢_١٤٠٤٥٦
الفنانة نرمين الفقى مسلسل ابو العروسة اعمال نيرمين الفقي باللون الاسود تلفت الانظار من سيارته أعمال الفنانة

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