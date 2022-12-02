احتفالاً بيوم التحدي.. سكرتير محافظة الفيوم يُكرم المتميزين والمبدعين من ذوي الهمم| فيديو

شهد اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، فعاليات الاحتفال الذي أقامته جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالتعاون مع المركز الثقافي والإعلامي بنادي قارون الرياضي، احتفالاً "بيوم التحدي لذوي الهمم"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث اختير شهر ديسمبر من كل عام يوماً عالمياً بهدف دعم ذوي الهمم، وتفعيل تمكينهم ودمجهم بالمجتمع وفي الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود مبارك رئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي، والدكتور جمال العشيري رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأيمن شكري عضو مجلس النواب، وليلي طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والدكتورة نشوي حسين هاشم رئيس مجلس إدارة نادي متحدي الاعاقة بالفيوم، وإيناس عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي قارون الرياضي مقرر النشاط الثقافي والاعلامي، وعدد من المهتمين بذوي الهمم.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها إطلاق ماراثون لمجموعة من الأبطال من ذوي الهمم، ثم مجموعة من الفقرات الفنية المقدمة من أبناء المركز الثقافي والاعلامي من ذوي الهمم.

وفي مستهل كلمته، أعرب سكرتير عام المحافظة عن سعادته بهذا الاحتفال الذي يُكرم أبناءنا المتفوقين من ذوي الهمم، وأولياء أمورهم الذين عانوا وتعبوا من أجل تربيتهم، ونقل للحضور تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مقدماً له الشكر على إتاحة الفرصة لمشاركته في فعاليات هذا الحفل، مؤكداً أن الدولة في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي تولى ذوى الهمم إهتماماً خاصاً وتساندهم في شتى مناحى حياتهم وتقف معهم قلباً وقالباً.

وأكد السكرتير العام، حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وقيادات المحافظة على تقديم سبل الدعم اللازم لإظهار إمكانيات وقدرات ذوي الهمم الهائلة ومساعدتهم على تخطي الصعاب وتعظيم التحدي والإرادة لديهم حتى يصبحوا قوة فاعلة في خدمة المجتمع في المجالات والقطاعات المختلفة، لافتاً إلي أن الاحتفال بذوي الهمم كان مقتصراً على مؤسسات المجتمع المدني، أما الآن أصبحت الدولة بمؤسساتها مهتمة بهذه الفئة وتعمل على إدماجها في المجتمع، مقدماً الشكر لكل من ساهم وشارك في تنظيم هذا الحفل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والرعاة حتي خرج بهذا الشكل اللائق.



وفى ختام الحفل، كرم سكرتير عام المحافظة مجموعة من المبدعين والمتميزين والمتفوقين رياضياً وثقافياً وفنياً من ذوي الهمم، وعدد من أخصائيات المركز الثقافي والاعلامي، والمهتمين بذوي الهمم، بمنحهم شهادات التقدير والهدايا التذكارية.

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