عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالاً بيوم التحدي.. سكرتير محافظة الفيوم يُكرم المتميزين والمبدعين من ذوي الهمم| فيديو

سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة الفيوم ورئيس دمعية رسالة اثناء التكريم

شهد اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، فعاليات الاحتفال الذي أقامته جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالتعاون مع المركز الثقافي والإعلامي بنادي قارون الرياضي، احتفالاً "بيوم التحدي لذوي الهمم"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث اختير شهر ديسمبر من كل عام يوماً عالمياً بهدف دعم ذوي الهمم، وتفعيل تمكينهم ودمجهم بالمجتمع وفي الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود مبارك رئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي، والدكتور جمال العشيري رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأيمن شكري عضو مجلس النواب، وليلي طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والدكتورة نشوي حسين هاشم رئيس مجلس إدارة نادي متحدي الاعاقة بالفيوم، وإيناس عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي قارون الرياضي مقرر النشاط الثقافي والاعلامي، وعدد من المهتمين بذوي الهمم.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها إطلاق ماراثون لمجموعة من الأبطال من ذوي الهمم، ثم مجموعة من الفقرات الفنية المقدمة من أبناء المركز الثقافي والاعلامي من ذوي الهمم.

وفي مستهل كلمته، أعرب سكرتير عام المحافظة عن سعادته بهذا الاحتفال الذي يُكرم أبناءنا المتفوقين من ذوي الهمم، وأولياء أمورهم الذين عانوا وتعبوا من أجل تربيتهم، ونقل للحضور تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مقدماً له الشكر على إتاحة الفرصة لمشاركته في فعاليات هذا الحفل، مؤكداً أن الدولة في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي تولى ذوى الهمم إهتماماً خاصاً وتساندهم في شتى مناحى حياتهم وتقف معهم قلباً وقالباً.

وأكد السكرتير العام، حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وقيادات المحافظة على تقديم سبل الدعم اللازم لإظهار إمكانيات وقدرات ذوي الهمم الهائلة ومساعدتهم على تخطي الصعاب وتعظيم التحدي والإرادة لديهم حتى يصبحوا قوة فاعلة في خدمة المجتمع في المجالات والقطاعات المختلفة، لافتاً إلي أن الاحتفال بذوي الهمم كان مقتصراً على مؤسسات المجتمع المدني، أما الآن أصبحت الدولة بمؤسساتها مهتمة بهذه الفئة وتعمل على إدماجها في المجتمع، مقدماً الشكر لكل من ساهم وشارك في تنظيم هذا الحفل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والرعاة حتي خرج بهذا الشكل اللائق.

وفى ختام الحفل، كرم سكرتير عام المحافظة مجموعة من المبدعين والمتميزين والمتفوقين رياضياً وثقافياً وفنياً من ذوي الهمم، وعدد من أخصائيات المركز الثقافي والاعلامي، والمهتمين بذوي الهمم، بمنحهم شهادات التقدير والهدايا التذكارية.

بالتنسيق مع الروتاري.. محافظ الفيوم يوجه بتجهيز مدرسة للحصول على الاعتماد والجودة

خلال جولة ميدانية.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال الرصف والتجميل بشوارع المدينة

 

a15c2f15-26b4-4257-bc68-443b510413df
a15c2f15-26b4-4257-bc68-443b510413df
d32989fd-4ecd-4897-9d3a-9aa5f0c99dfe
d32989fd-4ecd-4897-9d3a-9aa5f0c99dfe
de9724e1-e96e-44c3-be09-237a702f468c
de9724e1-e96e-44c3-be09-237a702f468c
f90b367f-3818-44f5-8b30-951046d8242d
f90b367f-3818-44f5-8b30-951046d8242d
الفيوم اخبار الفيوم سكرتير عام المحافظة ذوى الهمم المتميزين المبدعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدارس تعلن عودة ارتداء الطلاب للكمامات ابتداء من غد| تفاصيل

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بجد ولا هزار.. تعليق غريب من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

بعد واقعة مستشفى قويسنا.. صحة النواب توضح مصير قانون المسئولية الطبية

فيه حب طبعا.. حقيقة ارتباط دينا الشربيني بعد عمرو دياب

الله أكبر يا عم .. حمو بيكا يكشف عن ثروة عمر كمال

مستشار وزير التموين: سوق الذهب آمن.. وتوقعات بانخفاض الأسعار نحو القيمة العادلة

تراجع يضرب الذهب عالميًا .. محلل : لا تشترِ مشغولات | نصائح

ترشيحاتنا

احترس.. هؤلاء الأكثر عرضة لـ فقدان السمع

200 جنيه يوميا مكسب للفلاح.. تفاصيل مبادرة توزيع رؤوس الماشية على المزارعين

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

بعد اللجوء للقضاء.. أشرف زكي لطليق منة عرفة: "أنا عملت ايه؟!"

مباريات دور الـ16 بعد انتهاء مرحلة المجموعات في كأس العالم

إنقاذ طالب حاول إنهاء حياته من أعلى برج القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير: عادة شائعة بين الأطفال تجعلهم مدمنين فى المستقبل

ذكريات اللقاء الأخير بين إبراهيم عبدالمجيد ومكاوي سعيد قبل رحيله بـ3 أيام

الفتيات صرخن باسمه في المطار.. نجم عالمي يصل مصر| لهذا السبب

جوائز الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية.. تفاصيل

فيديو

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

مكمل ولَّا ماشي؟.. تفاصيل جديدة حول تعاقد خالد الغندور مع قناة الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ