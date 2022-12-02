أديب: المواطن بالمجتمعات الأخرى يطلب الحصول على الفاتورة لأنها تخصم من ضرائبه

علق الإعلامي عمرو أديب، على احتجاجات نقابة المحامين علي تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، قائلا:" المواطن في المجتمعات الأخرى يصر على الحصول على الفاتورة لانها تخصم من ضرائبه بنهاية العام.

وتابع خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" في أزمة عالمية استنى شوية في أعباء اقتصادية هو ده وقته، مضيفا:" نقعد نتكلم ونحاول نرحله ونستنى الوقت الصعب ده وبعدها نشوف".

وأضاف أديب:" الاعتراض وارد في أي مجتمع بعد قرار حكومي ولكن استنوا شوية هو فيه ايه في الدنيا، لافتا إلي أن كمية المواطنين الخارجين عن منظومة الضرائب أكثر بكثير من الموجودين داخلها".