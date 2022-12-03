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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تعاين موقع الحادث

عروس تتخلص من خطيبها بشنقه داخل شقتهما قبل زفافهما بالمحلة.. فيديو

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة مقتل عريس شنقا علي أيدي عروسه قبل زفافهما بـ 5 أيام داخل عش الزوجية الأمر الذي أثار  الأسر والعائلات عقب الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة العام .

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة  حول قيام فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها بشنق خطيبها المدعو " أمير ياسر" قبل أيام قليلة من زواجهما، مما  أفضى ذلك إلى وفاة الشاب الذي يبلغ من العمر 19 سنة، ونقله مباشرة إلى المستشفى العام  بنطاق دائرة قسم أول المحلة .

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كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم ضبط الفتاة المتهمة واقتيادها إلي ديوان القسم فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الشقة موقع الحادث المشار إليه .

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البحث الجنائي


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.

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