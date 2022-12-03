حصاد 2022.. فيديو صفع ويل سميث لزميله كريس روك يتصدر يوتيوب

تصدر فيديو ضرب الممثل الأمريكي ويل سميث لزميله كريس روك في حفل الأوسكار الماضي، مخططات مشاهدات موقع يوتيوب، على مدار الأشهر الماضية.

وكشف موقع الجارديان البريطانية، أن الفيديو الذي نشره لواقعة لحظة صفع ويل سميث لكريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار جذب أكثر من 103 مليون مشاهدة حول العالم، وحوالي مليون ونصف إعجاب، وهو الأكثر رواجا في المملكة المتحدة هذا العام.

أظهر الفيديو لحظة صعود ويل سميث على مسرح الأوسكار في مارس ابماضي، وصفعه لكريس روك بعدما ألقى نكتة عن زوجته جادا سميث، ورأسها الحليق، بعد تساقط شعرها نتيجة إصابتها بحالة طبية.

اعتقد الجميع في البداية أن ويل سميث يمزح مع زميله الكوميديان الشهير، لكنه ظل يوجه تهديدات وسباب لكريس روك بعدم التعرض لزوجته مرة أخرى، بينما كان الجمهور مذهولا,.

سرعان ما انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر الحدث عناوين الصحف والمواقع الإخبارية، وانقسم المشاهير ما بين إشادة بموقف دفاع ويل سميث عن زوجته، وبين الاعتراض على ظهور مثل هذا المشهد على مسرح الأوسكار ودخول العنف على الأحداث الترفيهية.

اتخذت أكاديمية الأوسكار فيما بعد قرارا بحرمان ويل سميث من حضور حفلها السنوي لمدة 10 سنوات قادمة، ووصف سلوكه بأنه غير مسبوق، ورغم اعتذاره إلا أن ذلك لم يشفع له.

واحتل فيديو صفع ويل سميث لـ كريس روك المرتبة الثانية في مشاهدات الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، بينما تصدر قوائم العديد من البلدان.