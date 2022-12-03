ربنا يسهل|حسن الرداد يكشف لأول مرة حقيقة حمل زوجته إيمي سمير غانم

رفض الفنان حسن الرداد تأكيد أو نفي خبر حمل زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، رغم ظهورها بشكل ملفت أكثر من مرة مؤخرا، وظهور علامات اقتراب الولادة عليها.

وقال حسن الرداد في تصريحاته له مع et بالعربي أثناء تواجده على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ردا على سؤال حقيقة حمل زوجته مرددا ثلاث مرات:" ربنا يسهل".

ورغم عدم تأكيد حسن الرداد خبر حمل إيمي سمير غانم بالكلمات إلا أن ملامح وجهه وطريقته في التعبير ردا على السؤال كانت إيجابية، خاصة في ظل عدم تمكنها من حضور المهرجان معه.

وحقق فيلم تحت تهديد السلاح الذي يلعب بطولته حسن الرداد، نجاحا كبيرا مؤخرا، حيث احتل المركز الأول في قائمة الأفلام المنافسة الأخرى في دور العرض السينمائي.

وبلغت إيرادات تحت تهديد السلاح فى دور العرض السينمائية منذ يومين 92,337 ألف جنيها.

في إطار من الأكشن والإثارة، تدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، وتبدأ بجريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.