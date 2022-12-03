فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعي ينقذ حياة شاب يعاني من تجلط بشرايين القلب

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بـ مستشفى بنها الجامعي في القليوبية، في إنقاذ حياة مريض شاب، 37 سنة، بإجراء عملية جراحية طارئة لحالة حرجة لترقيع الشرايين التاجية بالقلب، حيث كان يعاني من تجلط بـ3 شرايين بالقلب، بالإضافة أيضا إلى الشريان الرئيسي، وتسبب ذلك بألم كبير في صدر المريض.

وأكد المستشفى أنه تم إجراء عملية جراحية طارئة لحالة حرجة لترقيع الشرايين التاجية بالقلب لمريض شاب يبلغ من العمر 37 عاما كان قد حضر قبل العملية بـ 4 أيام، يعاني من جلطة بالشريان التاجي الرئيسي للقلب، وتم حجزه برعاية القلب ولم يستجب لمذيبات الجلطات، وتم إدخاله لعمل قسطرة سريعة على شرايين القلب، قام بها الدكتور كريم العقباوي، مدرس أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح المستشفى أنه تبين تجلط كل شرايين القلب واستمرار الألم بالصدر، فتم اتخاذ قرار سريع بإجراء عملية قلب مفتوح لترقيع الشريان التاجي للقلب، نظرا لصغر سنه برغم خطورة حالته، حيث إنه مريض ضغط وسكري، وعدد الشرايين المتجلطة 3 شرايين، بالإضافة إلى الشريان الرئيسي، ولذلك فنسب النجاح قليلة في هذا التدخل السريع في مثل هذه الحالات.

وذكر أن التدخل في هذه الحالات يكون بعد مرور شهر على الأقل من تاريخ آخر جلطة، إلا أن الله كان حليف الفريق الجراحي.