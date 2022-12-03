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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أين تذهب أموال التصالح في مخالفات البناء.. القانون الجديد يجيب

رسوم التصالح في مخالفات
رسوم التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

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برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي

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مطورون عقاريون يشيدون بتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. تقرير

وحددت المادة” الثالثة عشر” من مشروع القانون أوجه صرف حصيلة رسوم التصالح بمخالفات البناء، حيث نصت على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:

رسوم التصالح في مخالفات البناء

 

‌أ-    نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

‌ب-    نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

‌ج-    نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

مجلس الوزراء الإسكان الاجتماعي مجلس الشيوخ التصالح في مخالفات البناء الخزانة العامة للدولة

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