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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: لن نقبل تحديد سقف سعر للنفط الروسي

الكرملين
الكرملين

نقلت وكالات أنباء رسمية عن الكرملين قوله اليوم السبت إن روسيا "لن تقبل" فرض مجموعة السبع وحلفائها حدا أقصى لسعر النفط الروسي.

 

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن موسكو استعدت لفرض الحد الأقصى للسعر وكانت تعمل على تحليل الأمر.

 

وتابع "لن نقبل هذا السقف". وأضاف أن التحليل سيتم بسرعة وستعلن روسيا بعده كيف سترد.

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60 دولاراً.. مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا  على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه في وقت سابق الجمعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بيان مشترك.

 

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقاً نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعراً أدنى، قبل أن تتراجع عن اعتراضها الجمعة.

 

وسمح ذلك أولاً باتفاق داخل التكتل ثم بين دول مجموعة السبع وأستراليا.

 

وجاء في البيان أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ الاثنين مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر.

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