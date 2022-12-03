دور الـ 16.. هولندا تضرب أمريكا بهدف في الشوط الأول

ضرب منتخب هولندا نظيره أمريكا، بالهدف الأول في بداية الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء الهدف في الدقيقة 10 عن طريق ممفيس ديباي بعدما تلقى عرضية أرضية رائعة من جاكبو ليسجلها على يمين الحارس.

وأضاع بوليسيتس في الدقيقة 2 فرصة هدف محقق لمنتخب أمريكا بعدما انفرد بالمرمى وتصدى لها الحارس.

وجاء تشكيل هولندا كالتالي:

حراسة المرمى: أندريس نوبيرت.

خط الدفاع: ناثان أكي، فيرجيل فان دايك، يورين تيمبر.

خط الوسط: دالي بليند، فرينكي دي يونج، مارتن دي روون، دينزل دومفريس، دافي كلاسين.

خط الهجوم: ديباي، كودي جاكبو.

بينما جاء تشكيل منتخب أمريكا كالتالي:

حراسة المرمى: مات تيرنر.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، والكير زيميرمان، أنتوني روبنسون، تيم ريم.

خط الوسط: تايلر ادامز، يونس موسى، ويستون مكيني.

خط الهجوم: جيسوس فيريرا، كريستيان بوليسيتش، تيموثي وياه.