محافظ المنيا يتفقد عددًا من الخدمات العامة ويتابع توافر السلع الغذائية بمركز بني مزار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عددا من الخدمات العامة بمركز بني مزار، لمتابعة مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق المركز، وذلك بهدف سرعة إنهاء الأعمال وإدخال كافة الخدمات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين.

رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، عماد عبد العزيز رئيس مركز بني مزار، أعضاء مجلس الشيوخ، وشباب البرنامج الرئاسي.

تفقد المحافظ، مستشفى بني مزار المركزي، والتي تضم 7 طوابق وتقام على مساحة 17708 أمتار مربع كموقع عام بكافة ملحقاته، وبطاقة استيعابية تصل إلى 188 سريرًا، منها 50 وحدة غسيل كلوي، 3 غرف عمليات، وقسم أشعة، 5 غرف إفاقة، قسم طوارئ، 16 عيادة خارجية، و4 صيدليات، قسم العمليات، وقسم المناظير.

وتابع المحافظ، خلال جولته إدخال خدمات التموين ومكتب العمل، وذلك بمجمع المصالح الحكومية بالمركز، والذي سيساهم في تقديم الخدمات للمواطنين وتقليل المسافات عليهم، حيث تفقد المحافظ المبنى الرئيسي والمكاتب والانشاءات، كما تفقد، أعمال رصف شارع أبو الريحان، تقاطع شارع العاشر حتى مصنع البارون لربطة بطريق القيس بطول 300م وعرض 7م.

كما تابع "القاضي"، مدي توافر السلع والمواد الغذائية بالمحال التجارية بالمركز، بهدف مراقبة الأسعار، حيث التقي المحافظ، بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم وآرائهم في العديد من الخدمات التي تم إدخالها لخدمة أهالي المركز.

وعلى هامش الجولة، وجه محافظ المنيا، بتشكيل لجنة عاجلة من (كلية الهندسة – التفتيش الهندسي – مديرية الري – وحدة تطوير العشوائيات) لإجراء دراسة عاجلة لتنفيذ أعمال تطوير سور الممشى بطريق مصر أسوان الزراعي والذي تأثر بسقوط الأمطار خلال الفترة السابقة.

كما وجه "القاضي" بإيقاف أعمال بناء عمارة سكنية على طريق مصر أسوان الزراعي، لحين التأكد من صلاحية التراخيص الخاصة بالعقار.