حقيقة تورط فتاة المحلة في التخلص من عريسها قبل الزفاف

النيابة العامة تستمع الي أقوال الشهود..

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية استمرار حالة من الجدل حول حقيقة وفاة عريس المحلة علي يد عروسه شنقا داخل عش الزوجية ونقله بواسطه مركبة توك توك إلي أبواب مستشفي المحلة العام لإنقاذ حياته ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة شنقا بواسطة ايشارب قبل 24 ساعه من إتمام زواجهما .



وأفادت مصادر داخل جهات التحقيق أن الفتاة المتهمة بقتل عريسها أدلت بشهادتها والتي أيدت خلالها عدة كلمات جاء أهمها "انا فعلا بحبه ومرتبطه به عاطفيا وحدث مشادات معه أثناء تواجدنا معا داخل منزل عش الزوجيه وتركته وحاولت طلبه هاتفيا ولكنه لم يرد وتواصلت مع أحد أقاربه وسائق توك توك حال ذهابنا إلي المنزل فوجدناه قد شنق نفسه بيده " .



كما كشفت تحقيقات النيابة العامة بعدما تم استجواب والد الشاب العريس الضحية فأيد كثرة الخلافات والمساعدات الكلامية مع العروس لافتا بقوله "ابني مات ضحيه ودمه في رقبه خطيبته اللي تسببت في وفاته بسبب ضغوطات الحياة وكثر طلباتها منه قبيل إتمام زواجهما رسميا بكتب كتابهما عقب مرور يوم كامل من وفاتهما" .

من جانبه أعطي المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته إلي رئيس نيابة أول المحلة بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة وفاة عروس علي يد عروسه شنقا داخل عش زوجيه قبيل إتمام زواجهما وسماه أقوال شهود عيان وتفريغ كافة كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

في المقابل باشر فريق من أعضاء النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمود الحاكم رئيس النيابة الكلية لمعاينة موقع الحادث واستجواب والدي العريس القتيل وأسرة عروسه .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول

المحلة بمديرية أمن الغربية من سائق مركبة "توك توك" ، وزوجته - مقيمان بدائرة القسم بقيام نجلهما بالإنتحار شنقاً داخل شقة سكنية "مستأجرة" بدائرة القسم والمقرر زواجه بها.

بالإنتقال وسؤال خطيبة المتوفى - مقيمة بدائرة القسم)د أقرت بأنها كانت برفقته بالشقة المشار إليها لتنظيفها لقرب زواجهما ، فحدثت بينهما مشادة كلامية وتركته وإنصرفت عقب ذلك ، ولدى معاودتها الإتصال به أكثر من مرة للإطمئنان عليه لم يتجاوب معها ، فقامت بالعودة للشقة مرة أخرى وفوجئت به مُسجى بأرضية الغرفة بجوار سلم خشبى ، فقامت بالإتصال بأحد أصدقائه عامل مقيم بدائرة القسم) والذى حضر وبرفقته نجل عمه

- مقيم بدائرة القسم وقاما بمساعدتها ونقله للمستشفى ، إلا أنهم فوجئوا بوفاته.. وبسؤال المذكوران أيدا ما سبق.

وبسؤال والدى المتوفى أيدا ما سبق وإتهم خطيبة نجله بالتسبب فـى سوء حالته النفسية لكثرة الخلافات بينهما مما دفعه للإنتحار .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .