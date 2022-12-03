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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطالبات بإصدار قانون المسئولية الطبية لحماية الأطباء والتمريض من التعدي

حادث قويسنا
حادث قويسنا

أكد الدكتور حسين ندا نقيب أطباء المنوفية، أن حوادث الاعتداء على الطاقم الطبي متكررة، ولكن واقعة قويسنا لها ظروف خاصة نظرا لأن المعتدي من مؤسسة مهمة جدا، حيث قام بالاعتداء علي ممرضات مستشفي قويسنا المركزي.

وأوضح ندا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم" ،:"  أنه تم تحرير محضر شرة بالواقعة، مؤكدا أن  الحالة توجهت لمستشفى شبين التعليمي بعد مغادرتهم مستشفى قويسنا المركزي وتم التعدي أيضا على طبيب النساء والتوليد بها أيضا.

وطالب نقيب أطباء المنوفية، بأن يصدر قانون المسئولية الطبية لحماية الأطباء والتمريض من التعدي، لافتا إلي أن حالة السيدة زوجة الكابتن طيار لم تكن طارئة، والنزيف كان بسيطا، وهو أمر عادي، وتم إجراء الاسعافات الأولية لها كالسونار.
 

حضرة المواطن الاسعافات الاولية المنوفية قانون المسئولية الطبية الأطباء

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